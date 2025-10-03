 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 07:34

Santo Stefano al Mare, un simbolo di pace per la comunità: inaugurata la scultura donata da Roberto Frascarelli

Con questo dono, l’Amministrazione comunale intende sottolineare ancora una volta il valore della pace come bene comune

“La pace comincia con un sorriso”: con queste parole si apre il messaggio che l’Amministrazione comunale ha voluto condividere con i cittadini, accogliendo nel cuore del paese un simbolo che racchiude speranza e armonia. Il concittadino Roberto Frascarelli ha infatti realizzato e donato alla comunità una scultura che rappresenta una mano tesa, immagine semplice e potente che evoca un gesto di apertura, fiducia e pace. L’opera, collocata in uno spazio pubblico del Comune, si trasforma così in un invito a riflettere sul valore della condivisione e sull’importanza di piccoli gesti capaci di avvicinare le persone.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato il Sindaco Marcello Pallini, che ha dichiarato: «In un momento così particolare, in cui il mondo sembra attraversare difficoltà e tensioni, come Amministrazione abbiamo voluto accogliere e custodire questo simbolo. È un dono che parla a tutti, indistintamente, e che ci ricorda quanto sia preziosa la pace, da coltivare ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti e parole di gentilezza».

Parole ribadite anche dal consigliere comunale Remo Ferretti, che ha aggiunto: «Questa scultura non è soltanto un’opera d’arte, ma un pensiero che diventa patrimonio collettivo. Una mano tesa è il segno più semplice e universale di pace, un gesto che racchiude la speranza di un futuro migliore per la nostra comunità e per il mondo intero».

Con questo dono, l’Amministrazione comunale intende sottolineare ancora una volta il valore della pace come bene comune, ricordando che spesso bastano poche parole e un semplice gesto per esprimere ciò che di più importante portiamo dentro.

