Sanremo: scatta finalmente la riasfaltatura di corso Trento Trieste, da lunedì prossimo il via ai lavori

Dopo mesi di attesa, la città potrà assistere al tanto auspicato rifacimento della pavimentazione stradale su Corso Trento Trieste. L'intervento riguarderà un tratto di strada a fianco delle spiagge centrali che da tempo versa in condizioni critiche, aggravate da toppe e dissesti conseguenti a lavori precedenti per la condotta fognaria. Già in passato era stato sollevato il problema dell’asfalto malridotto e non sono mancate le proteste di residenti e turisti per un'estate che ha visto la centralissima via matuziana, ridotta ad un vero e proprio 'Camel Thropy'.

Da lunedì prossimo alle 8 e fino al 21 novembre, l’amministrazione comunale ha disposto modifiche integrative alla viabilità su Corso Trento Trieste: previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata lungo tutta la via. Doppio senso di circolazione, ma riservato esclusivamente a chi possiede parcheggi privati e ai clienti delle strutture ricettive presenti sul tratto interessato. Le misure hanno lo scopo di garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e consentire ai titolari di posti auto, nonché agli ospiti delle strutture ricettive, un accesso funzionale anche durante i cantieri. Già in occasione di precedenti ordinanze, il Comune aveva autorizzato accessi in deroga per i titolari di posti auto privati, pur mantenendo divieti di transito ai non residenti.

L’avvio dei lavori di rifacimento dell’asfalto in Corso Trento Trieste rappresenta finalmente una risposta concreta a sollecitazioni che da tempo arrivavano dalla cittadinanza su condizioni critiche della strada.