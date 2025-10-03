L’Oliva Taggiasca ottiene il riconoscimento IGP, Mauro Demichelis (Città dell’Olio): “Un traguardo storico che tutela i produttori e valorizza l’identità ligure”

Il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per l’Oliva Taggiasca segna un momento di svolta per l’agricoltura ligure e per la valorizzazione delle sue eccellenze.

A sottolineare l’importanza di questo risultato è Mauro Demichelis, Coordinatore Regionale di Città dell’Olio e membro della Giunta nazionale, che ha espresso con convinzione il valore simbolico e concreto di questa conquista.

“Il riconoscimento IGP per l’Oliva Taggiasca rappresenta un traguardo di grande importanza per la Liguria. È il giusto riconoscimento a un’eccellenza che unisce identità, cultura e paesaggio, e che da sempre contraddistingue la nostra terra – così il Coordinatore Regionale e membro della Giunta nazionale di Città dell’Olio Mauro Demichelis – Questo risultato è a tutela dei produttori che con passione e sacrificio custodiscono una tradizione secolare, e allo stesso tempo garantisce i consumatori, offrendo loro la certezza di un prodotto autentico e di qualità”.

La Taggiasca, varietà di oliva simbolo della Riviera di Ponente, non è soltanto un ingrediente della cucina locale, ma un elemento che racconta la storia, la fatica e la dedizione di intere generazioni. Il riconoscimento IGP non è solo un’etichetta: è una garanzia, una protezione e un’opportunità per il territorio.

“L’Oliva Taggiasca non è soltanto un prodotto agricolo: è simbolo della nostra storia e delle nostre tavole, è parte integrante del paesaggio ligure e della sua anima più vera – prosegue Demichelis – A nome del Coordinamento Regionale Liguria Città dell’Olio e dei Comuni liguri soci, porgo i complimenti ai produttori che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo obiettivo e alla Regione Liguria per il sostegno dato”.

Con queste parole, Demichelis celebra non solo il riconoscimento formale, ma anche il lavoro quotidiano di chi, tra uliveti e frantoi, mantiene viva una tradizione che oggi riceve la tutela e il prestigio che merita. L’IGP per la Taggiasca è un passo avanti per la Liguria, per la sua economia rurale e per la difesa del suo patrimonio agroalimentare.