Sanremo, il vicesindaco Fellegara in visita al Tempio Crematorio di Valle Armea: verso una giornata aperta alla cittadinanza

Visita al Tempio Crematorio di valle Armea a Sanremo questa mattina da parte del vicesindaco Fulvio Fellegara. L’occasione è stato un incontro con i gestori, che hanno illustrato i servizi offerti e il funzionamento generale della struttura.

In particolare sono stati mostrati i vari locali, dagli impianti tecnici alla sala del commiato e sono state esposte le misure di sicurezza e quelle di tutela ambientale.

Ora è allo studio l’organizzazione di una giornata aperta, in programma nelle prossime settimane, per spiegare direttamente anche alla cittadinanza i servizi offerti e permettere una visita della struttura che attualmente copre tutto l’estremo ponente ligure.