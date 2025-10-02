Bordighera, musica per San Francesco: alla Chiesa dell’Immacolata il concerto con cori locali e ospiti internazionali

Venerdì 3 ottobre alle ore 21.15 La Chiesa dell’Immacolata di Bordighera ospita la quarta edizione di un Concerto per San Francesco.

"In occasione della festa del Frate di Assisi - spiegano gli organizzatori - la comunità francescana e il Coro della parrocchia organizzano un momento musicale che vedrà la partecipazione dei Cori della Parrocchia di San Biagio e della Chiesa dell’Immacolata il coro Troubar Clair e come ospite d’onore il Coro Maschile di Stoccolma diretto Håkan Sund che proporrà Lux Aurumque di Whitacre e le quattro piccole preghiere di Poulenc. La formazione svedese, quest’anno ospite principale del Concerto, è in tournée in Francia e ha aderito con gioia all’invito a partecipare al Concerto per San Francesco. Come già nelle precedenti edizioni il concerto si chiude a cori riuniti per un canto di pace al quale speriamo possa unirsi tutto il pubblico".