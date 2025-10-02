Sanremo: curiosità, ecco gli oggetti smarriti nella città dei fiori tra aprile e ottobre. C'è anche un Iphone

In questi giorni il Comune ha reso noto l’elenco degli oggetti rinvenuti sul territorio cittadino negli ultimi mesi, depositati presso il magazzino comunale, nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 1° ottobre 2025. Tra chiavi, occhiali, orologi e persino una protesi dentaria, spicca un dettaglio curioso: tra gli oggetti smarriti c’è anche un iPhone, finito nelle mani degli uffici dopo il ritrovamento del 9 agosto scorso.

Il ritrovamento di uno smartphone non è certo insolito, ma fa sempre sorridere pensare a come un bene tanto personale e costoso possa finire tra i materiali smarriti insieme a oggetti quotidiani come portamonete, braccialetti e sigarette elettroniche. I legittimi proprietari possono rivolgersi al Servizio Gestione Amministrativa patrimoniale e demaniale, ERP, Gare e CUC, Progetti Europei, con sede al primo piano ammezzato del Palazzo comunale di Corso Cavallotti 59. Sarà necessario fornire adeguata dimostrazione della proprietà per riavere indietro i propri beni.

Come prevede la normativa, se nessuno dovesse reclamare gli oggetti entro un anno, questi passeranno al cittadino che li ha ritrovati. Trascorsi invece ulteriori sei mesi senza ritiro, diventeranno definitivamente di proprietà del Comune.