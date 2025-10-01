Lions Arma e Taggia, al via il nuovo anno lionistico: solidarietà e prevenzione al centro del programma

Nuovo anno lionistico per il Club Lions Arma e Taggia, avvio dei service e del nuovo programma del Club.

"Effettuato il passaggio di consegne tra il Past President Piero Calosso ed il Presidente in coming Salvatore Taffari si è dato avvio al nuovo anno Lionistico, anno che si presenta ricco di impegni, tutti volti alla solidarietà con il focus a principale sostegno del nostro territorio.

Forte delle basi fondate dal Presidente Piero Calosso e dai Presidenti precedenti, la nuova presidenza di Salvatore Taffari ha avviato il coordinamento dei soci, che sono pronti ad affrontare i Service istituzionali e quelli mirati, verso le situazioni locali conosciute, service di solidarietà che risultano purtroppo sempre più necessari ed importanti visto anche l'accrescimento delle difficoltà sociali.

Un inizio anno lionistico quindi già affrontato con una numerosa serie di iniziative, alcune già avviate dalla scorsa presidenza, ma forti dello spirito Lions che non si vincola al lavoro di un singolo Presidente ma alla continuità di un gruppo coeso che vanta una organizzazione pluriennale, nello specifico:

- Serata sotto le Stelle, coordinamento Giuliano Gandelli, cena di solidarietà in spiaggia il cui incasso è stato devoluto alla Casa Grande di Giz

- Torneo di tennis benefico, coordinamento Piero Calosso, il cui ricavato è stato anch'esso devoluto alla Casa Grande di Giz, associazione che affronta in questo periodo l'impegno economico dettato dall'avvio della nuova sede

- Screening del diabete ed ecodoppler carotideo, per la prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, il Club Lions con una organizzazione consolidata dagli anni precedenti anche grazie alla guida storica di Giuliano Gandelli con il coordinamento di Salvatore Taffari, ha effettuato tappa nel Comune di Ceriana con entrambi gli esami di prevenzione ed a Baiardo per la prevenzione del diabete, un ringraziamento particolare al Dott.Maurizio Raffa per l'indagine glicemica ed al Dott.Lorenzo Giordano per l'Ecodoppler, oltre chiaramente ringraziare tutti i soci lions intervenuti per gli eventi. Decine gli esami effettuati segno di una sempre crescente sensibilizzazione della prevenzione anche grazie al messaggio di tutti i Club Lions negli anni ampiamente comunicato.

- Consegna di beni alimentari sul territorio a famiglie bisognose, grazie ad un fondo di mille euro messo a disposizione dal Lion Club Internazionale.

Queste le macro attività sino ad oggi attuate da inizio anno lionistico e molteplici quelle in corso e programmate, il Club Lions Arma e Taggia ha la fortuna di essere un gruppo forte di soci storici che apportano al Club esperienza, solidità ed affidabilità ma altresì supportati dalle nuove "leve" che con il loro entusiasmo rendono sempre più vivo il fuoco della solidarietà rafforzando il motto del We Serve".