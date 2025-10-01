La sanremese Georgia Mos reinventa la leggendaria Pump The Jam in chiave Afro House

Dal 3 ottobre sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali la nuova attesissima release di Georgia Mos, tra le dj e producer italiane più acclamate al mondo. L’artista porta la sua energia esplosiva e il suo stile inconfondibile nella rivisitazione afro house di una delle hit che hanno fatto la storia della dance: Pump The Jam. L’inedita versione, pubblicata da QualaqAs Music, fonde l’iconica carica anni ’90 con atmosfere intime e tribali, groove profondi e suggestioni etniche, arricchite da un vocal personale che dona freschezza e contemporaneità al brano. Un omaggio elegante alla club culture che, nelle mani di Georgia, si trasforma in una traccia pensata per i dancefloor internazionali.

“Questo progetto nasce dal desiderio di dare nuova vita a un brano che ha fatto la storia della club culture, mantenendone l’energia ma portandolo nel mio mondo sonoro, quello Afro House che è diventato un po’ il mio marchio di fabbrica”, racconta Georgia Mos. L’uscita arriva dopo una stagione estiva di grande successo per l’artista, che con i singoli Pum Pum, Empty e Ain’t No Sunshine ha conquistato la classifica Beatport Dance, infiammando club e festival a livello internazionale.

Originaria di Sanremo ma con un’anima cosmopolita, Georgia Mos ha intrapreso il suo percorso musicale da giovanissima, studiando canto e chitarra classica. La passione per la musica l’ha spinta a viaggiare e a stabilirsi a Londra, dove ha approfondito la sua vocazione per il djing e l’elettronica. Nel corso della carriera ha calcato i palchi di club iconici come il Nikki Beach di Miami, il 1 OAK di New York, il Vip Room di Cannes e il Privilege di Ibiza, distinguendosi in un ambiente dove la presenza femminile non è mai stata scontata. La sua popolarità è esplosa in Italia con la partecipazione al programma televisivo Top DJ (Italia Uno), da cui è seguito un tour internazionale tra Europa e Asia, che le è valso anche il riconoscimento come “Best New Comer Djane” nella classifica mondiale di Djane Mag.

Oggi Georgia Mos è considerata una delle dj e producer italiane più influenti della scena elettronica globale, capace di intrecciare musica, moda e cultura contemporanea in un linguaggio sonoro che conquista milioni di ascolti su Spotify. Con Pump The Jam in chiave afro house, l’artista conferma ancora una volta la sua vocazione: trasformare la tradizione della dance in nuove esperienze sonore capaci di unire passato e presente, innovazione e radici culturali.