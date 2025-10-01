Bordighera Dog Show: una giornata di festa, cultura e solidarietà dedicata agli amici a quattro zampe

Organizzata con passione dall’Associazione ONLUS La Decima Musa in collaborazione con La Zampa sul Cuore – educazione cinofila di Loredana Salier, e patrocinata dal Comune di Bordighera e dalla Regione Liguria, la manifestazione Bordighera Dog Show si prepara a regalare una giornata indimenticabile a tutti gli amanti degli animali.

Non si tratta soltanto di una sfilata canina, giudicata da Ufficiali di Gara iscritti all’Enci, ma di un vero e proprio evento multidisciplinare, pensato per coinvolgere i proprietari e i loro fedeli compagni in attività che esaltano affiatamento, rispetto e gioia condivisa.

Loredana Salier, anima dell’organizzazione, sottolinea come il Dog Show sia molto più di un defilé: è una festa per tutti i cani, un’occasione per stare insieme e riflettere sull’importanza dell’amore e della cura verso gli animali, soprattutto quelli meno fortunati. Il cuore pulsante dell’iniziativa è infatti la beneficenza, ma anche la promozione della cultura cinofila, affinché ogni proprietario possa imparare a rispettare l’alterità animale, indipendentemente dall’età, dalla taglia o dalla razza del proprio cane.

L’intera organizzazione opera a titolo gratuito, e tutti i proventi – al netto delle spese vive per premi, pubblicità e materiali – saranno devoluti in beneficenza, a favore dei quattrozampe. Il programma della giornata è ricco e variegato: oltre alla sfilata, i partecipanti potranno cimentarsi nella Ludo Agility®, una disciplina ludico-educativa che rafforza la sintonia tra cane e conduttore, e nelle Puppy Class, un percorso dedicato ai cuccioli, guidato da un’educatrice cinofila esperta.

Tra gli eventi collaterali spicca la partecipazione della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza – Compagnia di Ventimiglia, che offrirà una dimostrazione pratica delle abilità delle unità cinofile nella ricerca di stupefacenti e nel controllo del trasporto di valuta. Un momento di grande interesse che unisce spettacolo e informazione.

Il pomeriggio sarà dedicato a temi importanti come il benessere animale, l’educazione cinofila, le adozioni responsabili e la lotta all’abbandono. Il Presidente dell’ENPA, Stefano Modena, sarà presente con uno stand dedicato agli animali abbandonati, per sensibilizzare il pubblico su una piaga ancora troppo diffusa. “Un cane non ci abbandonerebbe mai”, ricorda l’organizzazione, e nessun animale lo farebbe.

Lungo il campo saranno presenti numerosi stand espositivi, tra cui quelli del Lions Club, degli esperti di AMA Accademia Massaggio Animale, delle Assicurazioni Generali per chi desidera tutelare la salute del proprio pet, e molti altri. Per i più golosi, un punto ristoro sarà attivo per tutta la giornata, offrendo delizie e ristoro ai partecipanti.

Se gli impegni lo permetteranno, il Sindaco Vittorio Ingenito e il Consigliere Regionale Walter Sorriento, da sempre sostenitori dell’evento, porteranno il loro saluto ai presenti. Le iscrizioni si effettuano online all’indirizzo bordigheradogshow@gmail.com, ma sarà possibile iscriversi anche in loco domenica mattina, dalle 9.30 alle 10.30, presso i Giardini Lowe.

La giornata si concluderà con la premiazione, che non vedrà sul podio solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici e affettuosi. Tutti i partecipanti a quattro zampe saranno premiati, perché ogni cane è speciale, generoso, sensibile e merita amore, senza distinzioni.

Il Bordighera Dog Show non è solo una sfilata, ma un progetto che cresce ogni anno, con l’obiettivo di diventare sempre più rilevante, inclusivo e attento alle esigenze dei nostri amici pelosi. Perché loro, ogni giorno, ci donano affetto incondizionato. E noi, almeno per un giorno, possiamo celebrare tutto questo con gioia, rispetto e gratitudine.