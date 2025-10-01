Ventimiglia accoglie il nuovo comandante della Capitaneria di porto

Visita in Comune a Ventimiglia del nuovo comandante della sezione della città di confine della Capitaneria di Porto, Cosimo Caforio, in occasione del recente passaggio di comando.

Il sindaco Flavio Di Muro, insieme all’assessore al Demanio e al Mare Adriano Catalano, questa mattina ha accolto e incontrato in Comune il nuovo comandante, capo di 2a Classe NP Cosimo Caforio, al quale ha portato il saluto della città formulando, inoltre, i migliori auguri di buon lavoro e confermando la piena disponibilità del Comune a collaborare per il bene della città e del presidio marittimo di Cala del Forte.

E' stata anche un'occasione per ringraziare per il proficuo lavoro svolto e la preziosa collaborazione garantita all’Amministrazione in questi anni e salutare il precedente comandante il luogotenente Giovanni Larizza.