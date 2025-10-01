 / Attualità

01 ottobre 2025

"Con pazienza, costanza e lavoro di squadra, arriveremo in tutte le zone della città", dice l'Amministrazione Perri

Vallecrosia, decoro e vivibilità: intervento di pulizia nel centro storico (Foto)

Prosegue la pulizia dei caruggi del centro storico di Vallecrosia. Ieri si è svolto un ulteriore intervento volto a restituire decoro e vivibilità a una delle zone più caratteristiche della città.

L'attenzione alla pulizia e alla cura degli spazi pubblici è, infatti, uno dei pilastri dell'Amministrazione Perri. Un impegno costante portato avanti in particolar modo dall’assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Cristian Quesada e dal consigliere comunale di maggioranza delegato al centro storico Manuela Balbis.

"Con pazienza, costanza e lavoro di squadra, arriveremo in tutte le zone della città" - dice l'Amministrazione comunale.

Elisa Colli

