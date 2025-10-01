Tutela del litorale, Vallecrosia accoglie il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Ventimiglia

Visita a Vallecrosia del nuovo comandante della sezione di Ventimiglia della Capitaneria di Porto, Cosimo Caforio, in occasione del recente passaggio di comando.

Il sindaco Fabio Perri, insieme all’Amministrazione comunale, ha incontrato in Comune e portato il saluto della città al nuovo comandante al quale ha rivolto "i migliori auguri di buon lavoro rinnovando la piena disponibilità a collaborare per la tutela del nostro litorale e la sicurezza del territorio".

Per l'occasione era presente anche con il luogotenente Np Giovanni Larizza. "Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al comandante uscente per il servizio svolto con professionalità e dedizione, sempre al fianco del nostro territorio" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Un incontro all’insegna della continuità e della cooperazione tra enti, valori fondamentali per la crescita e la protezione della nostra comunità".