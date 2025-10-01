 / Attualità

Attualità | 01 ottobre 2025, 19:47

Sommellerie professionale, l'assessore regionale Lombardi incontra l'Aspi Riviera dei Fiori

DNAspi, nuovo codice ATECO e percorsi formativi al centro dell'incontro

Sommellerie professionale, l'assessore regionale Lombardi incontra l'Aspi Riviera dei Fiori

DNAspi, nuovo codice ATECO e percorsi formativi al centro dell'incontro avvenuto tra l'assessore regionale Luca Lombardi e una delegazione di Aspi Riviera dei Fiori, proveniente da Bordighera, composta da Piero Sattanino, Davide Sattanino, Davide Roagna e Salvatore Papalia.

Un'occasione di confronto e per progettare, inoltre, possibili collaborazioni tra Regione Liguria e l'associazione della sommellerie professionale italiana riconosciuta dal ministero dello sviluppo economico Mise e membro ASI, associazione della sommellerie internazionale, per la promozione turistica e culturale.

Un primo passo per per sperimentare insieme un nuovo modello di valorizzazione della sommellerie professionale.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium