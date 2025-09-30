Divertimento, beneficenza e ospiti speciali: i Bordi...Gotti tornano all'Ariston con 'Venti di musica ed allegria' (Foto e video)

Una serata di beneficenza e divertimento. I Bordi...Gotti, dopo due anni dall'ultimo spettacolo, tornano sul palco del teatro Ariston a Sanremo con 'Venti di musica ed allegria'. L'atteso varietà musicale andrà in scena venerdì 3 ottobre alle 21.

I protagonisti dello spettacolo goliardico sono i Bordi...Gotti che si trasformano per l'occasione in attori, cantanti e comici per una buona causa. Il ricavato della serata, già sold out, sarà, infatti, devoluto alla Fondazione Passadore 1888. "Torniamo all'Ariston dopo due anni dall'ultimo spettacolo. Proporremo 'Venti di musica ed allegria'. Sarà un'occasione anche per festeggiare i vent'anni dell'associazione nata come squadra di calcio e per fare beneficenza. Il ricavato verrà, infatti, donato per la sanità pediatrica, probabilmente sarà destinato al Gaslini per contribuire alla costruzione di alloggi per i parenti dei bambini malati ricoverati" - svelano i Bordi...Gotti - "Non ci sono più posti disponibili e, perciò, abbiamo pensato a una diretta in streaming sul canale YouTube dell'associazione per permettere a chi non ha trovato posto di poter seguire comunque l'atteso spettacolo. Raccomandiamo a tutti di essere all'Ariston alle 20.30, per prendere posto in sala con calma, visto che alle 21 in punto prenderà il via lo spettacolo".

Un'occasione per festeggiare anche i vent'anni dell'associazione sportiva dilettantistica 'Bordi...gotti'. "L'associazione Bordi...Gotti è nata ufficialmente il 20 maggio del 2005 da un gruppo di cinque ragazzi, legati fin da bambini da una sincera amicizia, che condividevano la passione per il calcio. Negli anni il gruppo è cresciuto, vi era sempre la voglia di ritrovarsi e divertirsi insieme anche se non si giocava più a calcio, ora la maggior parte gioca, infatti, a padel, e così ogni giovedì ci incontriamo al Cappero" - racconta Rino Burzese, presidente dell'associazione - "Siamo un gruppo unito basato sull'amicizia che fin da subito si è rivolto al sociale con varie iniziative. Nel 2008 è iniziata la nostra avventura con il primo spettacolo portato in scena al Palazzo del Parco di Bordighera con un successo inaspettato. Da quel momento abbiamo fatto, anche a Ventimiglia e al Casinò, due o tre spettacoli all'anno, sempre diversi, il cui ricavato è stato usato per scopi benefici: dall'acquisto di carrelli medici per la pediatria dell'ospedale di Sanremo all'acquisto di un'auto per l'Aism (sclerosi multipla), a contributi di oltre 50mila euro negli anni alla Lilt Sanremo per l'assistenza delle cure palliative dei malati terminali oltre all'acquisto di un'auto per il trasporto giornaliero alle cure. Abbiamo dato un contributo al 'Porto dei piccoli' oltre a raccolte alimentari e diversi contributi alle realtà locali. In passato abbiamo raccolto una cifra per acquistare la campana della chiesetta di Sant'Ampelio e i pannelli solari per la Spes. L'ultima volta il ricavato era stato donato al Gaslini di Genova, a SorridiconPietro di Imperia e per acquistare le sedie della chiesa di Sant'Ampelio. Un costante aiuto viene rivolto a due case famiglia della nostra zona: la casetta di Bordighera e l'istituto Padre Semeria di Sanremo a cui portiamo ogni Natale materiale scolastico e i giochi che ci richiedono. Dal 2015 lo spettacolo va in scena al teatro Ariston di Sanremo con un seguito di oltre 1700 persone. Diversi artisti in questi anni si sono esibiti nel nostro spettacolo: Silvia Mezzanotte, Giancarlo Golzi, Saule Kilaite, Piero Cassano, Vittorio De Scalzi, Zap Mangusta, Fabrizio Mocata, Fabio Armiliato, Franco Rossi e Viviana Porro".

"Venerdì sera saliranno sul palco undici musicisti bordigotti e quarantun persone del coro ma vi saranno anche ospiti speciali: Helena Prestes, che è arrivata in finale all'ultimo Grande Fratello, l'economista Carlo Cottarelli, il compositore Piero Cassano ed Enzo Paci, comico di Zeling e attore nella serie 'Blanca'" - svela Burzese - "Vi saranno pure momenti di grande allegria, di riflessione e di tanta buona musica leggera italiana che tutti potranno cantare. Non mancherà la parte di ironia locale ma non sarà sulla politica".

"Vi saranno musica ed esibizioni di danza con ballerini professionisti" - dice Stefano Fullone - "Lo scopo dei nostri spettacoli, oltre a quello di fare beneficenza, è quello di riuscire a far divertire e coinvolgere tutte le persone presenti in sala anche con canzoni che conoscono".

"La particolarità di quest'anno è che vi sarà come ospite un economista di rilevanza mondiale, che per la prima volta si cimenterà a cantare sul palco dell'Ariston per un'iniziativa benefica" - sottolinea Nicola Iorio - "E' bello perché riusciamo ogni volta a coinvolgere tante persone provenienti anche da lontano, come Sardegna, Puglia, Lombardia e Svizzera".

"Siamo riusciti a convincere il noto economista per caso" - racconta Rino Burzese - "Un giorno sono andato alla presentazione di un suo libro e mentre firmava le copie gli ho parlato dei Bordi...gotti e di cosa facciamo. Lui mi ha svelto che durante la pandemia di Covid passava il tempo suonando e cantando e così ho colto l'occasione per invitarlo. Subito non voleva ma insistendo, in sei mesi, siamo riusciti a convincerlo. Al mattino avrà una presentazione a Cagliari e poi verrà da noi".

"Dopo venerdì sera continuerà il nostro impegno per il territorio" - anticipano i Bordigotti Rino Burzese, Stefano Fullone, Nicola Iorio e Fabrizio Lucarelli - "Lunedì prossimo saremo al Buga Buga per un aperitivo benefico. Canteremo per i presenti per raccogliere fondi per aiutare Andrea Oliva che è stato aggredito davanti al suo bar a Bordighera a Capodanno".