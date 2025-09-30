Ventimiglia: il MAR celebra la Giornata del Contemporaneo con una visita speciale

Il MAR di Ventimiglia partecipa alla 21esima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione nazionale promossa da AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani), che ogni anno coinvolge oltre mille realtà pubbliche e private in tutta Italia.

Sabato 4 ottobre il museo aprirà gratuitamente le sue porte al pubblico, offrendo un’occasione speciale per avvicinarsi all’arte contemporanea attraverso una programmazione dedicata.

Alle ore 15.30 è prevista una visita guidata gratuita alla collezione di opere d’arte contemporanea custodita all’interno del percorso espositivo del MAR. Tra pitture, sculture e composizioni materiche, il pubblico potrà scoprire le diverse espressioni artistiche che arricchiscono il museo, con particolare attenzione alle opere donate dall’artista bordigotto Sergio “Ciacio” Biancheri, figura di spicco del panorama artistico locale, scomparso due anni fa.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento di divulgazione culturale, ma anche un tributo alla memoria di un artista che ha saputo interpretare con originalità e profondità il linguaggio contemporaneo, lasciando un segno tangibile nella vita culturale del territorio. Le sue opere, caratterizzate da una forte componente materica e da una sensibilità cromatica intensa, dialogano con lo spazio museale e con il patrimonio archeologico, creando un ponte tra passato e presente.

La partecipazione del MAR alla Giornata del Contemporaneo conferma l’impegno del museo nel promuovere l’arte in tutte le sue forme e nel rendere accessibile la cultura a un pubblico sempre più ampio e trasversale. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti, in linea con lo spirito dell’iniziativa nazionale, che mira a valorizzare il ruolo dei musei come luoghi di incontro, riflessione e scoperta.

Ventimiglia si unisce così alle tante città italiane che, in questa giornata, celebrano la vitalità dell’arte contemporanea, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente, nel cuore di uno dei suoi spazi culturali più significativi.



