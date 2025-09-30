 / Attualità

Attualità | 30 settembre 2025, 09:45

Ventimiglia, griglia danneggiata sulla strada statale 20: riparata da Anas

"Un sentito ringraziamento al personale di servizio e alle imprese coinvolte per il tempestivo intervento", dice l'Amministrazione comunale

Ventimiglia, griglia danneggiata sulla strada statale 20: riparata da Anas

Riparata da Anas la griglia danneggiata sulla statale 20, in corrispondenza della rotonda di Largo Torino, che crea disagi e pericoli alla viabilità.

"Un sentito ringraziamento ad Anas, al suo personale di servizio e alle imprese coinvolte, per il tempestivo intervento sulla strada statale 20, in corrispondenza della rotonda di Largo Torino, dove da tempo i residenti segnalavano una griglia danneggiata che creava disagi e potenziali pericoli per la circolazione, nonché disturbo della quiete dei residenti" - dice l'Amministrazione comunale.

"La risoluzione della problematica è frutto del dialogo costante e costruttivo tra l’Amministrazione e i vertici di Anas" - afferma - "Un esempio concreto di collaborazione istituzionale che dà risultati, nel segno della sicurezza e della cura per il nostro territorio".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium