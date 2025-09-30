Vallecrosia: a Casa Rachele la Santa Messa in ricordo di benefattori e amici della struttura (Foto)

In occasione della Festa di Santa Rachele, la RSA omonima di Vallecrosia ha accolto ieri un momento di grande partecipazione e spiritualità con la celebrazione della Santa Messa in ricordo di Mons. Francesco Palmero, della Sig.na Rachele Zitomirski e di tutti i benefattori, passati e futuri, della struttura. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo diocesano, S. E. Mons. Antonio Suetta, e concelebrata dal Diacono Achille, Vicepresidente della Fondazione Rachele Zitomirski. Ad accogliere il Vescovo sono stati il Presidente della Fondazione, Rocco Noto, il Direttore della Struttura, il Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, insieme a ospiti, familiari e operatori.

Durante l’omelia, Mons. Suetta ha ricordato la vita di Santa Rachele e ha invitato i presenti a riflettere sul valore profondo di ciò che non è visibile agli occhi, come l’amore e la fede, che sono il vero nutrimento dell’anima. Nel corso della celebrazione ha inoltre benedetto un crocifisso realizzato dall’artista Mastro Elio Melis, donato dai familiari alla Fondazione. Al termine della funzione, il Presidente Noto ha espresso la propria gratitudine al Vescovo e al Diacono per la loro presenza, rivolgendo un pensiero anche a tutti i Presidenti e Consiglieri che negli anni hanno contribuito alla crescita di Casa Rachele. Ha quindi ribadito l’impegno della Struttura nell’essere sempre attenta ai bisogni degli ospiti.

La serata è proseguita con una cena conviviale, preparata e servita con cura dal personale, e con l’immancabile torta per festeggiare l’evento. Le offerte raccolte durante la festa contribuiranno a sostenere la campagna estiva della Fondazione, destinata all’acquisto di nuovi materassi ad aria per migliorare il comfort degli ospiti.