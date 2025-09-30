Tunnel del Colle di Tenda: partita una petizione online per una terza fascia oraria di apertura

Il gruppo Facebook “Colle di Tenda”, che conta 6.200 iscritti, ha lanciato una raccolta firme per chiedere l’introduzione di una terza fascia oraria di apertura del tunnel, dalle 12:00 alle 14:00.

L’iniziativa punta a rispondere ai crescenti disagi di lavoratori, residenti e pendolari che quotidianamente attraversano il collegamento tra Piemonte e Liguria. Una finestra aggiuntiva di transito permetterebbe di distribuire meglio il traffico rispetto alle due attuali aperture e di agevolare il rientro anticipato di chi si muove per motivi di lavoro tra le due regioni.

Negli ultimi mesi il gruppo Facebook “Colle di Tenda”, affiancato anche da un canale WhatsApp dedicato agli aggiornamenti in tempo reale, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni sulla viabilità del Colle di Tenda, sull’avanzamento dei lavori e sulle attività di valorizzazione delle valli Roya e Vermenagna.

La richiesta arriva in un momento particolarmente delicato: i lavori di riapertura del tunnel hanno subito ulteriori ritardi, aumentando i tempi di percorrenza e le difficoltà di accesso al territorio. Proprio per questo, sottolineano i promotori, una terza fascia oraria rappresenterebbe una misura concreta per ridurre i disagi quotidiani.

La petizione sarà indirizzata ad Anas e alle autorità competenti. I cittadini interessati possono sostenere l’iniziativa firmando e condividendo l’appello online.