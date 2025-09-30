L’Istituto “Colombo” di Sanremo si schiera per la pace e i diritti umani, docenti e dirigente firmano una mozione contro la guerra

Cinquanta docenti e la Dirigente Scolastica dell’Istituto “Colombo” di Sanremo hanno sottoscritto una mozione che riafferma con forza i principi di pace, nonviolenza e tutela dei diritti umani, in coerenza con i percorsi di educazione civica portati avanti quotidianamente nella città, proclamata nel 2006 “Città Internazionale per la Pace, la Nonviolenza e i Diritti Umani”.

Nella mozione i sottoscrittori:

- Condannano con fermezza ogni forma di guerra, di violenza indiscriminata contro i civili e di violazione dei diritti fondamentali, con riferimento alla drammatica situazione nella Striscia di Gaza.

- Ribadiscono il ripudio della guerra, del razzismo, dell’apartheid e di ogni forma di discriminazione etnica, religiosa o culturale.

- Sostengono il diritto di ogni bambino e bambina, ovunque nel mondo, a crescere in sicurezza, salute, istruzione e dignità, come sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.

- Si impegnano a promuovere percorsi didattici, iniziative e momenti di riflessione volti a formare una coscienza civica, critica e solidale, nel rispetto del pluralismo e della missione educativa della scuola.

- Invitano tutta la comunità scolastica a partecipare in modo attivo e responsabile, promuovendo dialogo, confronto, diplomazia, pace, nonviolenza e cooperazione tra i popoli.

I docenti e la Dirigente dichiarano inoltre il proprio sostegno a ogni azione nonviolenta della società civile che si opponga alle guerre e alle violenze in qualunque parte del mondo, laddove la dignità umana e la vita vengano calpestate. Con questo documento l’Istituto “Colombo” di Sanremo intende ribadire il proprio impegno a educare le giovani generazioni ai valori universali di pace, giustizia e solidarietà, contribuendo a rafforzare una coscienza collettiva ispirata al rispetto reciproco e ai diritti umani.