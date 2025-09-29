Ventimiglia e Carros unite dai colori della tradizione

Un fine settimana all’insegna dell’arte, della tradizione e dell’amicizia ha visto protagonisti gli Sbandieranti dei Sestieri e Musici di Ventimiglia, capaci di attraversare il confine e portare il loro inconfondibile turbine di blu, giallo e rosso prima nelle vie di Carros, in Francia, e poi nella loro città, Ventimiglia.

Due appuntamenti ravvicinati, diversi per contesto ma uniti dalla stessa energia, hanno celebrato il valore della cultura condivisa e il legame profondo con il territorio.

Sabato, a Carros, il gruppo ventimigliese è stato accolto con entusiasmo dal pubblico francese. Le bandiere hanno danzato nel cielo come pennellate vive, accompagnate dal ritmo incalzante dei tamburi e dal suono solenne delle chiarine. L’applauso convinto dei presenti ha confermato che l’arte degli sbandieratori non conosce confini: parla una lingua universale fatta di musica, disciplina e spettacolo, capace di emozionare e coinvolgere chiunque la osservi.

Il giorno seguente, senza concedersi riposo, gli Sbandieranti e Musici erano già in scena nella loro Ventimiglia, protagonisti della Festa dello Sport. Tra stand, bambini e famiglie, i colori della tradizione hanno illuminato il cuore della manifestazione, regalando momenti di gioia e condivisione. In collaborazione con l’associazione SPES, il gruppo ha offerto uno spettacolo che ha unito orgoglio locale e spirito inclusivo, dimostrando ancora una volta quanto la cultura possa essere strumento di coesione e partecipazione.

In sole 48 ore, il gruppo ha intrecciato due storie: quella dell’amicizia con la vicina Francia e quella del forte legame con la propria comunità. Due luoghi diversi, un unico filo conduttore: la passione che fa sventolare alto i colori di Ventimiglia. Non è stata soltanto una festa, ma una dichiarazione d’identità, un messaggio che continuerà a viaggiare ovunque ci sia uno spazio da riempire di musica e bellezza.

Per chi desidera seguire le loro attività e iniziative, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.sbandierantiemusiciventimiglia.it