Trasforma la tua passione per i viaggi in una professione: Corso per Accompagnatore Turistico

Ti piace viaggiare, scoprire nuove culture e stare a contatto con le persone? Con il Corso per Accompagnatore Turistico proposto da Studio Aschei, organismo accreditato presso Regione Liguria e leader nei corsi di alta formazione professionale, puoi trasformare questa passione in un vero lavoro riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Il percorso, della durata di 280 ore (260 di teoria – metà delle quali online – e 20 ore di esercitazioni pratiche), inizierà il 30 ottobre 2025 e terminerà il 24 marzo 2026, con sedi disponibili a Genova, Savona, Sanremo e La Spezia.

L’accompagnatore turistico è la figura che segue singoli o gruppi nei viaggi in Italia e all’estero, garantisce assistenza e informazioni durante tutto il percorso, cura l’attuazione del programma stabilito dagli organizzatori e interviene in caso di necessità o imprevisti. È una professione disciplinata dalla legge regionale 44/1999 e richiede un certificato di abilitazione ufficiale, che sarà rilasciato al termine del corso, dopo il superamento dell’esame finale.

Una volta conseguita la qualifica, potrai iscriverti all’Elenco Regionale delle Professioni Turistiche e lavorare in autonomia o per tour operator e agenzie di viaggio, sia in Italia che all’estero.

Requisiti richiesti

Maggiore età

Diploma di scuola superiore

Conoscenza di almeno una lingua straniera (verificata con attestati o test)

Per chi ha titolo di studio estero, dichiarazione di valore o documento equipollente

Non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa.

Il corso è organizzato da Studio Aschei, realtà leader nella formazione in Liguria e accreditata presso la Regione. Si svolge con un mix di lezioni in aula, momenti online e uscite pratiche sul territorio, per offrire un’esperienza completa e concreta. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato ufficiale di abilitazione, valido in tutta Italia e in Europa, che apre a reali sbocchi professionali nel turismo, uno dei settori più dinamici e in crescita della Liguria e del Paese.