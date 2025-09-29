Mostra di Giacomo Barberis a Sanremo: il 4 ottobre l’apertura ufficiale all’Over Senior Residence con buffet e incontro con l’artista

Il prossimo 4 ottobre 2025, alle 16:30, gli spazi dell’Over Senior Residence Sanremo ospiteranno l’inaugurazione della mostra “Danzando al ritmo dell’oceano”, dedicata alle opere di Giacomo Barberis, architetto e artista che ha saputo trasformare la sua passione in una straordinaria avventura creativa,

La carriera di Barberis, iniziata tra architettura e pittura, si è intrecciata con esperienze personali che lo hanno spinto a sperimentare tecniche sempre nuove, capaci di unire libertà, energia vitale e una costante ricerca espressiva. Nonostante le difficoltà visive sopraggiunte con la maculopatia, l’artista ha continuato a dipingere con fiducia e determinazione, trovando nell’arte un canale di resilienza e bellezza.

Al centro della mostra ci saranno opere che celebrano la forza e la delicatezza del mare, con un’attenzione particolare alle meduse, protagoniste assolute di questa esposizione. Con le loro forme fluttuanti e i colori cangianti, le meduse diventano per Barberis metafora di leggerezza e mistero: creature sospese, capaci di seguire le correnti senza opporsi, simbolo di un’esistenza che danza al ritmo della natura.

«Dipingo per necessità interiore» – racconta Giacomo Barberis – «anche quando la vista ha iniziato a venire meno, la pittura è rimasta il mio linguaggio, la mia libertà. È come danzare insieme al mare: non sai dove ti porta l’onda, ma ti lasci trasportare».

La mostra sarà anche un’occasione per conoscere meglio la filosofia dell’Over Senior Residence Sanremo, che apre i propri spazi a momenti di cultura e incontro con il territorio.

L’Over Senior Residence Sanremo è una residenza per anziani autosufficienti, immersa nella tranquillità della Riviera Ligure, che offre appartamenti moderni e spazi comuni pensati per garantire autonomia, sicurezza e socializzazione. Oltre ai servizi di assistenza e socialità, la struttura promuove attività culturali e momenti di incontro con la città, per arricchire la quotidianità dei residenti e aprire le porte al territorio.

«Crediamo che la bellezza e l’arte siano parte integrante del benessere delle persone, soprattutto degli anziani» – afferma Augusta Marino, direttrice dell’Over Senior Residence Sanremo – «per questo siamo felici di ospitare la mostra del maestro Barberis: le sue opere parlano di vita, coraggio e speranza, valori che sentiamo profondamente nostri».

Al termine dell’inaugurazione, i partecipanti saranno invitati a condividere un buffet negli spazi della struttura, per trasformare la visita in un momento di convivialità e incontro.

L’esposizione resterà aperta al pubblico per un mese, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di vivere un’esperienza immersiva all’interno dell’Over Senior Residence Sanremo.

Dettagli evento

Data: Sabato 4 ottobre 2025

Orario: 16:30

Luogo: Over Senior Residence Sanremo, Via Anselmi n.3 Sanremo (Imperia)

Durata mostra: 4 ottobre – 2 novembre 2025

Ingresso gratuito e buffet a seguire.