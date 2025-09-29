Vallecrosia: senza tetto accendono un fuoco per scaldarsi, incendio distrugge un casolare vicino al cimitero (Foto)

Un incendio ha parzialmente distrutto un casolare abbandonato in via Provinciale, vicino al cimitero di Vallecrosia. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23, quando alcuni residenti hanno notato i bagliori provenienti dalla costruzione a due piani, inutilizzata da molto tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, supportati dall’autobotte fatta arrivare da Sanremo. Le fiamme erano alte e visibili anche da lontano. Per i pompieri l’intervento è stato particolarmente difficile, in quanto la struttura in legno ha preso subito fuoco ed il calore era particolarmente elevato.

Una volta sotto controllo il rogo, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nella struttura, evidenziando che al suo interno non c’era fortunatamente nessuno. E’ molto probabile che le fiamme siano partite da un fuoco acceso da qualche senza tetto per riscaldarsi. Una volta scatenatosi l’incendio, però, gli occupanti sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Bordighera.