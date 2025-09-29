Raccolta differenziata, nuove ecoisole informatizzate a Vallecrosia: folla di cittadini agli incontri informativi (Foto e video)

Quindici nuove ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata a Vallecrosia verranno attivate lunedì 3 novembre. Sono così iniziati, da questa sera, gli incontri informativi organizzati da Teknoservice in collaborazione con il Comune per illustrare alla cittadinanza come utilizzarle.

Il vicesindaco Cristian Quesada, il consigliere comunale Mattia Petrini e due rappresentanti di Teknoservice hanno illustrato alla folla di cittadini presenti l’uso corretto del nuovo sistema per il conferimento dei rifiuti differenziati. "Per utilizzare le ecoisole informatizzate basterà mostrare il codice Qr presente sul sacchetto o la tessera per quanto riguarda il vetro, che non avrà un sacchetto, e in automatico si aprirà la bocchetta giusta per conferire il rifiuto. Si avranno circa 30 secondi per poter buttare il sacchetto con i rifiuti" - viene spiegato durante l'incontro - "Un sacchetto sarà riservato alla carta e al cartone in cui si potranno conferire giornali, riviste, depliant, imballaggi di carta o cartoncino, scatole e scatoloni di cartone, confezioni in Tetrapak. Bisognerà ovviamente ridurre sempre il volume dei rifiuti prima di conferirli. Vi sarà poi un sacchetto per la plastica e metalli in cui si potranno conferire contenitori per liquidi, stoviglie in plastica, cellophane, contenitori alimentari in plastica, imballaggi in polistirolo, contenitori d'alluminio per alimenti, lattine, pellicola di alluminio e bombolette spray. Nell'organico, invece, vi andranno tutti gli scarti di cucina e avanzi di cibo, i fondi del caffè e di tè, la carta assorbente di cucina unta, fiori recisi e piante domestiche senza il terriccio, alimenti avariati, lettiera di piccoli animali domestici, ceneri spente, stuzzicadenti, stecchetti di legno e sughero in piccole quantità. Nel vetro si possono buttare barattoli, bottiglie e vasetti in vetro. Non vanno conferiti, però, i vetri degli specchi, gli oggetti di ceramica e porcellana,, le lampadine e tubi al neon, il vetro pyrex e bombolette T e/o F. Il secco residuo sarebbe l'indifferenziata, perciò, in questa categoria si devono conferire i rifiuti composti da più materiali diversi tra loro come spazzolini, lamette, penne, carta oleata, stracci, ceramica, pannolini, assorbenti, cassette audio, cd, dvd, custodie, polvere, giocattoli rotti e calze in nylon. I farmaci scaduti vanno portati nelle farmacie o presso gli appositi contenitori in prossimità delle ecoisole informatizzate. Le pile sono un prodotto molto pericoloso per l'ambiente e contengono materiali potenzialmente dannosi anche per l'essere umano e, perciò, vanno raccolte e gettate nei contenitori appositi".

E' stata, inoltre, un'occasione per chiarire dubbi e rispondere alle tante domande poste dai cittadini. "Le ecoisole in totale saranno quindici e verranno collocate in via I Maggio, nei pressi del parcheggio pubblico, in via Col. Aprosio, nei pressi del parcheggio Goso, in via Giovanni XXIII, nei pressi dell'ex mercato, in via San Vincenzo, in via Roma, sul solettone nord e vicino alle Poste, in via Angeli Custodi, vicino all'ex casa municipale, all'intersezione con via Amalberti e vicino alla concessionaria auto Gallo e Dany, in via Don Bosco, vicino al parcheggio pubblico, in via San Rocco, vicino alla chiesa di San Rocco, in via Romana, di fronte a Tamoil e all'intersezione con via Poggio Ponente, e in via Conca Verde, all'intersezione con via Poggio Ponente" - viene illustrato nel corso della serata - "Le attività commerciali come studi medici, uffici e notai sono assimilabili alle utenze domestiche private e, perciò, devono ritirare il kit per conferire presso le ecoisole informatizzate mentre bar, ristoranti e utenze commerciali simili con grandi produzioni di rifiuti saranno serviti con bidoni esclusivi o con il porta a porta. Le modalità saranno definite dopo un sopralluogo previsto domani. Per gli ingombranti e Raee è attivo un servizio a domicilio gratuito previa prenotazione al numero verde 800.508.999, via Whatsapp al 3408572681 o attraverso il sito. Il materiale deve essere facilmente maneggiabile dagli operatori, essere privo di parti taglianti o sporgenti, contenere massimo tre pezzi ed essere esposto a piano strada. Vi sono poi gli ecocentri in cui i cittadini potranno recarsi autonomamente durante l'orario di apertura per conferire i rifiuti non smaltibili, come gli ingombranti. E' possibile recarsi di fronte al cimitero di Vallecrosia per conferire ingombranti, vegetale, ferro, vetro piano, macerie e legno mentre si può andare in via Puccini a Camporosso per conferire Raee e olio esausto. Per avere informazioni immediate, aggiornate, complete e geolocalizzate si può scaricare l'app Junker".

I prossimi appuntamenti informativi saranno domani sera, martedì 30 settembre, alle 18 e alle 20 presso la sala polivalente della città della famiglia. Sono, inoltre, previste giornate dedicate alla distribuzione gratuita dei kit dove i cittadini potranno ritirare i sacchetti con QR code per la raccolta differenziata, previsti per un anno, e la tessera nominativa per il vetro: il 6, il 7, il 13 e il 14 ottobre, dalle 9 alle 14, nella sala polivalente. "Il ritiro del kit è obbligatorio per poter accedere alle nuove postazioni informatizzate. Chi non riuscirà a ritirare il kit in queste date potrà farlo presso i punti di distribuzione: Green Point di Camporosso, in corso della Repubblica, o in quello di Ventimiglia, in piazza Bassi" - viene sottolineato durante l'incontro odierno - "Per il ritiro del kit sarà necessario presentarsi con il codice fiscale dell’intestatario Tari oppure con delega, che si può scaricare e compilare dal sito www.teknoserviceitalia.com/vallecrosia, e copia del documento del delegante. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.teknoserviceitalia.com, scrivere a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com, seguire la pagina Facebook @Bacinoventimigliese o contattare il numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18".