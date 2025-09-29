L'Amministratore Unico di Liguria Digitale Pier Paolo Greco rieletto vicepresidente di Euritas

In occasione del General Committee di EURITAS, tenutosi nei giorni scorsi a Bruxelles, Pier Paolo Greco, Amministratore Unico di Liguria Digitale, è stato rieletto vicepresidente dell’associazione europea, consolidando il ruolo dell’Italia all’interno della governance digitale pubblica europea.

Quella appena trascorsa è stata una settimana di grande rilievo per EURITAS – European Association of Public IT Service Providers – che si è riunita per due importanti incontri: il 25 settembre si è tenuto il Summit 2025, che ha rappresentato un momento di dialogo fondamentale con la Commissione Europea. Durante l’evento è stato sottolineato quanto l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’informatica pubblica richieda trasparenza e una governance responsabile.Da qui è emerso come la resilienza delle infrastrutture digitali pubbliche sia strettamente legata alla tecnologia, alla cultura organizzativa e alla collaborazione tra attori europei.Il Summit ha rappresentato un passo importante verso un futuro digitale europeo più affidabile, sicuro e orientato ai cittadini.

Nella giornata del 26 settembre, durante il General Committee di EURITAS, si sono svolte le elezioni del Management Board, che hanno visto la riconferma di Pier Paolo Greco come Vicepresidente.

EURITAS è la voce e la rete dei fornitori pubblici di servizi IT in Europa, riconosciuta come punto di contatto fra esperti IT dei governi transeuropei. I suoi membri combinano efficacemente le loro competenze nei settori dell’IT e della pubblica amministrazione per incrementare e ottimizzare i servizi rivolti alla Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai cittadini europei. L’obiettivo di EURITAS è diventare la piattaforma europea di riferimento per i fornitori pubblici di tecnologie digitali, integrando le conoscenze e le esperienze dei membri al fine di contribuire allo sviluppo di una strategia europea condivisa in materia di innovazione tecnologica e digitale.

Assinter Italia, di cui Liguria Digitale è socio, è l’unico membro italiano dell’associazione. Con la rielezione di Pier Paolo Greco – Vicepresidente di Assinter dal 2022 al 2024 e Vicepresidente di EURITAS dal 2023 – l’Italia continua a offrire un contributo concreto alla definizione delle politiche digitali europee

“Sono particolarmente orgoglioso di poter rappresentare l’Italia all’interno di un network strategico per il futuro digitale dell’Europa – ha dichiarato Pier Paolo Greco amministratore unico di Liguria Digitale. Continuerò a lavorare per rafforzare il ruolo delle aziende pubbliche ICT nei processi europei di trasformazione digitale, promuovendo la condivisione di esperienze e soluzioni concrete tra i diversi Paesi membri.”