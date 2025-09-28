Ventimiglia, 5 Stelle Intemelio: “Festa dello Sport rovinata da uno spettacolo indecoroso davanti ai bambini”

La Festa dello Sport di Ventimiglia, svoltasi nei giorni scorsi, ha visto una buona partecipazione di bambini e famiglie, grazie all’impegno delle associazioni sportive locali che, nonostante le difficoltà strutturali — come la mancanza di una piscina, palestre fatiscenti, campi da tennis abbandonati e risorse limitate — continuano a promuovere con passione i valori dello sport.

Tuttavia, nel pomeriggio, la manifestazione è stata segnata da un episodio definito “gravissimo e inaccettabile” dal gruppo consiliare 5 Stelle Intemelio. Durante un’esibizione di wrestling, sono state pronunciate frasi ritenute offensive e fuori contesto, in piena vista dei minori presenti. Tra le affermazioni riportate: «Al bancomat quando andate a comprarvi la droga il sabato sera», «Silenzio, stupidi», «Nessuno della federazione wrestling è in grado di affrontarmi, ogni volta mi presentano dei buffoni che io distruggo», «Come distruggerò voi quando verrete nel backstage a chiedere fotografie e vi chiederò 1500 euro».

Secondo i 5 Stelle, si è trattato di uno spettacolo violento e indecoroso, che ha lasciato genitori e famiglie sconcertati, aggravato dall’assenza di misure di sicurezza e controlli adeguati in un’area frequentata da bambini.

Il gruppo consiliare chiede con fermezza:

che organizzatori e istituzioni locali prendano atto dell’accaduto e adottino provvedimenti immediati;

che venga verificata la responsabilità della federazione o associazione che ha autorizzato l’esibizione;

l’introduzione di un codice di condotta per gli spettacoli nelle manifestazioni pubbliche rivolte a famiglie e giovani.

Il comunicato si chiude con un ringraziamento alle associazioni sportive locali, riconosciute come fondamentali per l’attività giovanile in città. “Ventimiglia deve garantire che le manifestazioni a tema sportivo restino tali: sicure, educative e rispettose dei bambini”, conclude la nota.