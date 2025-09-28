Il vicepresidente della Regione Liguria Piana consegna la 'Lecca d’argento' a Margherita Davico: “La cultura è motore di comunità”

Il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha preso parte oggi alla cerimonia di consegna della “Lecca d’argento”, il riconoscimento annuale promosso dall’associazione A Lecca della Valle Impero e attribuito a personalità che hanno saputo distinguersi per l’impegno a favore della comunità. Quest’anno il premio è stato assegnato a Margherita Davico, proclamata personaggio dell’anno per il suo contributo alla valorizzazione della musica, della cultura e del territorio.

“Questo premio a Margherita Davico rappresenta il simbolo di un’intera comunità che sa guardare avanti senza dimenticare le proprie radici – ha dichiarato Piana –. Con la sua passione per la musica e il suo impegno nel sociale, è un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare motore di turismo, sviluppo e coesione. Il Festival del Maro e il coro da lei fondato hanno saputo portare la voce e il cuore della Valle Impero oltre i confini regionali, rafforzando l’identità della nostra Liguria.

Grazie all’Associazione A Lecca e alla presidente Ina Ramoino per il costante impegno nel mantenere viva la memoria collettiva e nel trasmettere con passione le radici che ci uniscono” ha concluso il vicepresidente.

La cerimonia si è svolta a Chiusavecchia alla presenza di autorità locali, cittadini e rappresentanti del mondo associativo, confermando l’importanza della “Lecca d’argento” come momento di valorizzazione dell’identità culturale della Valle Impero.