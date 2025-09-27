Ventimiglia, l’elioterapia accende il dibattito politico: mozioni e emendamenti in Consiglio comunale

Il tema dell’elioterapia approda ufficialmente a Ventimiglia sia nella prossima Giunta che nel Consiglio comunale di fine settembre, con una pratica inserita all’ordine del giorno che ha già acceso il dibattito politico. Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una mozione sull’argomento, seguita da un emendamento protocollato dai consiglieri Roberto Parodi (Frontalieri) e Gabriele Amarella (Forza Italia).



“Prendiamo atto che non siamo stati convocati a un incontro su un tema rilevante per la città – interviene il segretario cittadino di Forza Italia Gabriele Amarella -. Evidentemente per qualcuno il confronto vale solo quando fa comodo. È curioso che si invochi la collaborazione tra forze politiche solo a parole, mentre nei fatti si escludono interlocutori scomodi o semplicemente non allineati. Noi non abbiamo mai avuto paura del confronto: lo abbiamo sempre cercato, con senso di responsabilità”. Sulla stessa linea il capogruppo Franco Ventrella, che sottolinea come tali strutture costituiscano “un elemento importante per le nostre spiagge e per i servizi che offrono”.



A prendere posizione anche Roberto Parodi, primo firmatario dell’emendamento, che precisa: “L’elioterapia, se ben regolamentata, è una risorsa. Il nostro obiettivo non è ostacolare, ma migliorare”. Sul tema è intervenuto anche il vicesindaco Marco Agosta, con delega al commercio, che ha evidenziato il valore delle spiagge libere attrezzate, spesso al centro della discussione legata all’elioterapia: “Ritengo che le spiagge libere attrezzate rappresentino un servizio di grande valore per la città. Non solo permettono a tutti di godere del nostro litorale in modo accessibile, sicuro e ordinato, ma costituiscono anche un’opportunità concreta di lavoro, anche nei mesi invernali. Inoltre, contribuiscono alla vitalità del territorio e al sostegno del commercio locale, generando un indotto economico per la città”.