Pietrabruna conferisce la cittadinanza onoraria a Domenico Gatti, vittima del terrorismo e simbolo di coraggio

Pietrabruna ha reso omaggio questa mattina a Domenico Gatti, ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, insignendolo della Cittadinanza Onoraria nel corso di una solenne cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce dalla volontà della comunità di riconoscere il valore di un uomo che, negli anni più difficili della storia repubblicana, ha servito lo Stato a costo della propria incolumità. Gatti porta ancora i segni delle ferite riportate il 17 giugno 1979, quando un ordigno collocato da terroristi rossi esplose nei pressi del Tribunale di Genova, colpendolo gravemente in più parti del corpo. Per il suo sacrificio e la sua dedizione, nel 2014 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli conferì la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Durante la cerimonia, l’assessore regionale Luca Lombardi ha sottolineato l’importanza del conferimento: “Pietrabruna si arricchisce oggi di un cittadino onorario che ha servito lo Stato mettendo a rischio la propria vita in anni particolarmente difficili per l’Italia. È per me un onore essere qui a fianco a lui, testimone degli anni di piombo e vittima del terrorismo”.

Il sindaco Massimo Rosso ha ribadito il senso profondo della scelta compiuta dall’amministrazione: “Con questo conferimento la comunità di Pietrabruna vuole esprimere riconoscenza e vicinanza al signor Domenico Gatti, che ha pagato sulla propria vita il prezzo della violenza terroristica. La sua testimonianza rappresenta un esempio per tutti noi e per le nuove generazioni”.

Alla cerimonia erano presenti anche il questore di Imperia Andrea Lo Iacono, le autorità locali e numerosi cittadini, che hanno voluto rendere omaggio a Gatti, accolto come parte integrante della comunità. Con questo gesto simbolico ma profondamente sentito, Pietrabruna ha voluto ribadire che il ricordo e l’impegno di chi ha difeso le istituzioni democratiche non appartengono solo alla storia, ma costituiscono un patrimonio vivo da trasmettere al futuro.

Nella foto: l'assessore regionale Luca Lombardi, il questore di Imperia Andrea Lo Iacono, il signor Domenico Gatti e il sindaco di Pietrabruna Massimo Rosso