SMARTcup Liguria 2025: a Imperia l’ultima tappa dell’Academy per giovani imprenditori

Oggi al Polo Digitale di Imperia “Imperiaware” si è svolta l’ultima tappa della SMARTcup Academy, il percorso regionale che accompagna i giovani aspiranti imprenditori nello sviluppo dei propri progetti d’impresa. L’iniziativa rientra nella SMARTcup Liguria, la business plan competition giunta alla tredicesima edizione, volta a sostenere l’innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio.

Quest’anno, la SMARTcup Academy ha adottato un format itinerante, coinvolgendo tutte e quattro le province liguri attraverso webinar, workshop formativi e sessioni di mentorship, offrendo consigli pratici per la redazione del business plan e la presentazione delle idee imprenditoriali. Dopo le tappe di Genova (15 settembre), Savona (18 settembre) e La Spezia (22 settembre), i giovani “smarcappisti” hanno concluso il percorso a Imperia.

La giornata ha coinciso anche con l’inaugurazione dei nuovi uffici di rappresentanza di FILSE presso Imperiaware, alla presenza del presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini, e del vicedirettore di FILSE, Maria Nives Riggio.

“La tappa di oggi a Imperia rappresenta un segnale importante: la Liguria vuole essere vicina ai territori e ai giovani che scelgono di trasformare un’intuizione in impresa. SMARTcup Liguria è molto più di una competizione: è un percorso che accompagna le idee a diventare progetti concreti, sostenuti da competenze, strumenti e opportunità di crescita”, ha dichiarato Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria.

Marco Scajola, assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, ha sottolineato il valore dell’apertura dello spazio FILSE: “Aiuta le imprese, favorisce l’occupazione e sostiene i giovani nella formazione e nell’inserimento nel mondo del lavoro, portando prestigio al ponente ligure”.

Gerolamo Taccogna, presidente di FILSE, ha evidenziato come l’Academy fornisca agli aspiranti imprenditori gli strumenti necessari per trasformare le idee in realtà sostenibili. Maria Nives Riggio ha aggiunto: “Quest’anno abbiamo reso le attività formative itineranti per raggiungere capillarmente tutte le idee imprenditoriali che parteciperanno alla competizione, entro la scadenza del 6 ottobre”.

SMARTcup Liguria 2025 raccoglie candidature nei settori ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial. Le quattro migliori idee regionali saranno selezionate durante la finale del 29 ottobre al BIC di FILSE, con premi che includono incubazione gratuita, mentoring, promozione e partecipazione alla competizione nazionale PNI 2025.