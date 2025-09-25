Il Kids Tour dell’AS Monaco arriva a Ventimiglia per la Festa dello Sport

Dopo aver entusiasmato il pubblico francese con le prime tre tappe della quarta stagione, il Kids Tour dell’AS Monaco si prepara a varcare il confine e raggiungere l’Italia per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Domenica 28 settembre, dalle 10:00 alle 18:00, Piazza della Libertà a Ventimiglia si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo, dove tutte le attività proposte dalla Carovana Rosso-Bianca saranno accessibili liberamente e gratuitamente.

La tappa italiana, inserita nel calendario della Festa dello Sport, rappresenta un momento speciale per la città di Ventimiglia, che per il terzo anno consecutivo accoglie il Kids Tour, confermando il forte legame con l’AS Monaco.

L’iniziativa si colloca all’interno del programma ÜNSEME, nato per rafforzare la collaborazione tra il club monegasco e i comuni e club partner del territorio. Ventimiglia, in particolare, ha dimostrato grande vitalità e coinvolgimento, distinguendosi lo scorso aprile con la vittoria nella seconda edizione della ÜNSEME Cup.

Durante la giornata, bambini e ragazzi potranno cimentarsi in giochi, sfide e attività sportive pensate per stimolare la passione calcistica e il senso di squadra. L’atmosfera sarà resa ancora più festosa dalla possibilità di vincere numerosi premi, tra cui una maglia autografata da un giocatore dell’AS Monaco e inviti esclusivi per assistere a una partita allo Stade Louis-II.

La presenza del Kids Tour alla Festa dello Sport di Ventimiglia non è solo un’occasione di svago, ma anche un segnale concreto dell’impegno dell’AS Monaco nel promuovere valori positivi come l’inclusione, la partecipazione e la valorizzazione delle comunità locali. Un appuntamento imperdibile per le famiglie, gli appassionati di calcio e tutti coloro che credono nello sport come strumento di crescita e condivisione.