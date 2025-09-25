TAR Liguria blocca la caccia a fringuelli e storni: stop alla delibera regionale che ne autorizzava l’abbattimento "ricreativo"

È stata sospesa dal TAR della Liguria la deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 10 luglio 2025, promossa dal presidente Marco Bucci, che prevedeva – in palese deroga alla normativa statale e comunitaria – l’abbattimento “a scopo ricreativo” di ben 25.984 esemplari di fringuello e 11.058 esemplari di storno, due specie espressamente protette dalla legge italiana e dalla Direttiva “Uccelli” dell’Unione Europea.

Con l’Ordinanza cautelare n. 241 del 25 settembre 2025, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), LAV, LIPU, LNDC, ENPA e WWF, patrocinati dall’avvocato Claudio Linzola, stabilendo un primo e necessario stop a quella che si sarebbe configurata come una vera e propria mattanza di uccelli selvatici, prevista tra il 1° ottobre e il 16 novembre 2025.

“Una vergogna giustificata con motivazioni surreali e inverosimili” – dichiara la Lega Abolizione Caccia – “come lo ‘sfruttamento giudizioso di una piccola quantità di animali, in condizioni rigidamente controllate’, quando in realtà siamo di fronte ad un atto amministrativo illegittimo e crudele, sostenuto da giustificazioni folcloristiche più vicine a una favola che al diritto” La LAC ricorda come già il 17 febbraio 2025, ben sette associazioni ambientaliste avevano scritto al presidente Bucci per segnalare l’infondatezza della proposta, senza ricevere alcuna risposta. Le motivazioni avanzate dalla Regione Liguria per giustificare la deroga sono state definite dalla LAC “forzate e al limite del ridicolo”, comprendendo richiami a un presunto “patrimonio di folclore”, ai “piatti della tradizione rurale ligure”, o persino alla necessità di rivitalizzare la ruralità e salvare i “muri a secco abbandonati”.

“Mai si erano visti dei ricettari di cucina usati come base giuridica per una delibera di caccia!” – attacca ancora la LAC – “Fringuelli e storni pesano meno della cartuccia usata per ucciderli. Questa non è cultura, ma barbarie pura, che offende l’intelligenza dei cittadini e la dignità degli animali.” Secondo la Lega Abolizione Caccia, la delibera regionale si inserisce in un quadro preoccupante in cui interessi venatori minoritari cercano di forzare le maglie della legge, in spregio all’ambiente e alla volontà popolare.

“Fringuelli e storni non sono cacciabili in Italia, come previsto dalla normativa nazionale e dalla Direttiva Uccelli dell’UE. La Corte di Giustizia Europea, nel 2021, ha già condannato l’Italia per analoghi tentativi di aggirare la normativa, stabilendo che le tradizioni non possono mai giustificare le deroghe”.

La prossima udienza di merito presso il TAR Liguria è fissata per il 10 dicembre 2025, data in cui si discuterà nel dettaglio la legittimità dell’atto amministrativo regionale.

Nel frattempo, la LAC esprime soddisfazione per questo importante risultato legale, ottenuto grazie alla collaborazione delle principali realtà ambientaliste italiane, e lancia un appello alla cittadinanza: “È il momento di difendere la fauna selvatica con decisione. I fringuelli e gli storni non appartengono ai fucili, ma alla natura. Fermiamo la caccia in deroga una volta per tutte”.