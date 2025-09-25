Scontro tra scooter a Sanremo: entrambi i feriti in rianimazione, amputato un piede a uno dei due

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 21 sulla statale Aurelia, all’altezza di via Duca d’Aosta a Sanremo. Nello scontro frontale tra due scooter, i centauri sono rimasti gravemente feriti e ora si trovano entrambi ricoverati in rianimazione. Si tratta di due uomini, uno di 56 residente a Camporosso e l'altro di 26 anni di Sanremo.

Per entrambi le condizioni sono particolarmente serie: al 56enne è stato amputato un piede, mentre l’altro ha riportato un forte trauma cranico. Entrambi erano stati soccorsi in codice rosso dal personale del 118 e trasferiti in ospedale. Si trovano al Santa Corona di Pietra Ligure (il primo è stato portato subito con l’elisoccorso e l’altro in nottata, dopo un primo ricovero al 'Borea' di Sanremo.

Entrambi gli scooteristi sono ricoverati nel reparto di rianimazione, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia municipale, uno dei due mezzi potrebbe essere passato con il semaforo rosso, provocando così l’impatto sulla trafficata arteria. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul posto per chiarire con precisione la dinamica.