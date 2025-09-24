 / Cronaca

Sanremo: scontro tra due scooter sull'Aurelia vicino alla Vesca, due feriti trasportati in ospedale

Per uno dei due è stato chiesto l'intervento dell'elicottero

Scontro frontale tra due scooter, questa sera poco prima delle 21 sulla statale Aurelia all’alteza di via Duca D’Aosta. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto l’impatto tra i due mezzi e i relativi centauri finire violentemente sull’asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e gli agenti della Polizia Municipale. Uno dei due feriti è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure mentre l’altro all’ospedale ‘Borea’.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi.

Carlo Alessi

