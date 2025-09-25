Sanremo: al via un piano di manutenzione di arredo urbano per le 448 panchine presenti in città

Prenderà il via a breve un piano di interventi di manutenzione e riqualificazione di arredo urbano sulle panchine comunali. Il progetto, per un importo complessivo di 88.542 euro, prevede il completo restauro di 448 panchine su tutto il territorio, comprese quelle presenti nei parchi e nelle frazioni di Poggio, Bussana e Coldirodi.

“Un progetto studiato per intervenire direttamente su opere di arredo urbano, che porterà risultati in termini non solo di funzionalità ma anche di immagine e decoro per tutte le zone interessate, dal centro cittadino alle frazioni – dichiara l’assessore Massimo Donzella - Nel rispetto della sostenibilità e seguendo la logica del recupero, si potrà anche ottenere una valenza ambientale: i lavori, infatti, saranno eseguiti con uno spirito conservativo, recuperando le doghe per le quali necessita un semplice restauro e sostituendo solo quelle gravemente danneggiate”.

Gli interventi, effettuati dalla ditta Bonello Paolo, inizieranno dalle panchine presenti in corso Imperatrice.

Prossimamente sono previsti altri lavori di manutenzione, che riguarderanno le pensiline collocate in prossimità delle fermate del trasporto pubblico.