Bordighera, Puc e direttiva Bolkenstein al centro della conferenza dei capigruppo (Foto e video)

Nuovo Puc e bando di gara previsto dalla direttiva Bolkenstein al centro della conferenza dei capigruppo, convocata oggi a Bordighera su richiesta del sindaco Vittorio Ingenito.
Un incontro proposto per fare il punto della situazione al fine di evitare ogni possibile incomprensione. "E' stato un incontro decisamente positivo per fare il punto della situazione" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Il desiderio dell'Amministrazione è di condividere ogni scelta e ogni passaggio in ordine, tanto al piano urbanistico quanto al bando di gara previsto dalla direttiva Bolkenstein. Credo che sia un punto imprescindibile perché su argomenti così importanti e delicati deve esserci la condivisione di tutto il consiglio comunale".
Per l'occasione sindaco e capigruppo hanno incontrato per la prima volta i tecnici incaricati per la progettazione del PUC per pianificare le future commissioni necessarie alle valutazioni preliminari. "E' stato un appuntamento di presentazione tra i capigruppo, gli uffici e i tecnici. Nessuno di noi li aveva incontrati prima" - fa sapere il primo cittadino - "Hanno delineato quelli che saranno i passaggi futuri con gli incontri in commissione e negli uffici e, quindi, abbiamo augurato a loro buon lavoro".