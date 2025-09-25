Bordighera, Puc e direttiva Bolkenstein al centro della conferenza dei capigruppo (Foto e video)

Un incontro proposto per fare il punto della situazione al fine di evitare ogni possibile incomprensione . "E' stato un incontro decisamente positivo per fare il punto della situazione" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Il desiderio dell'Amministrazione è di condividere ogni scelta e ogni passaggio in ordine, tanto al piano urbanistico quanto al bando di gara previsto dalla direttiva Bolkenstein. Credo che sia un punto imprescindibile perché su argomenti così importanti e delicati deve esserci la condivisione di tutto il consiglio comunale".

Per l'occasione sindaco e capigruppo hanno incontrato per la prima volta i tecnici incaricati per la progettazione del PUC per pianificare le future commissioni necessarie alle valutazioni preliminari. "E' stato un appuntamento di presentazione tra i capigruppo, gli uffici e i tecnici. Nessuno di noi li aveva incontrati prima" - fa sapere il primo cittadino - "Hanno delineato quelli che saranno i passaggi futuri con gli incontri in commissione e negli uffici e, quindi, abbiamo augurato a loro buon lavoro".