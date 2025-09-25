"Pulizia non basta, servono regole e controllo”: lettera aperta sulla sicurezza urbana a Sanremo

"Buongiorno Direttore,

leggo l'articolo sulla pulizia e l'ordine in Città come deterrente al degrado e all'insicurezza che, a meno che stamattina io non sia ancora un po' addormentata, mi suscita qualche perplessità!

Mi chiedo e Le chiedo: ma chi sono coloro che insozzano e compromettono l'ordine pubblico? Certo non Lei, non io e tutte le persone per bene che circolano per le strade della Città facendo attenzione al portafoglio, tenendo la borsa ben appoggiata sul fianco o stretta sotto il braccio: Non coloro che si alzano la mattina ed escono per andare al lavoro, non i ragazzi che si recano a Scuola e ai quali insegnanti e genitori raccomandano di non gettare nulla per la strada, ma di riporre carte e sacchetti negli appositi contenitori e, nel caso non fossero a portata di mano, nella cartella o in tasca! Regole di buona educazione che forse qualcuno non rispetta, ma che non sono certo la causa primaria del degrado e dell'insicurezza nelle nostre strade, come invece i bivacchi sulle panchine o sui marciapiedi, sugli scalini dei negozi o negli androni dei palazzi!

Ovvia! Siamo seri! Esclamerebbe un toscano leggendo l'articolo! Molti commercianti lamentano di trovare escrementi e colate di urina in prossimità dei loro negozi, ma questa non è microcriminalità, ma cattiva educazione che, purtroppo è molto diffusa! Bene la Città pulita e ordinata, ma non basta a ispirare sicurezza, quando soggetti poco raccomandabili entrano nei negozi e sottraggono la merce esposta e, quando scoperti, vengono inseguiti dai commercianti che però non recupereranno la merce sottratta perchè già passata al complice che fa da palo fuori dall'esercizio.

Egregio Direttore, questa è la quotidianità e i maleducati sono certamente responsabili, ma contro coloro che, impuniti, espletano i bisogni corporali negli androni dei palazzi o di fianco alle vetrine dei negozi, è arduo avere la meglio per una Città più pulita e sicura! Ci vuole meno tolleranza, più controllo e meno 'guanti di velluto'!

Buona giornata!

Teresa Barazzetti".