Sanità, Sorriento (Orgoglio Liguria): "La riforma Bucci è una sfida, ma un’opportunità per migliorare i servizi nel Ponente"

"La riforma della sanità ligure rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità concreta per migliorare i servizi sul nostro territorio". Lo afferma il consigliere regionale di Orgoglio Liguria, il bordigotto Walter Sorriento, commentando la presentazione del nuovo piano di riorganizzazione sanitaria illustrato ieri dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore Nicolò e al direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi sociali, Filippo Bordon.

Sorriento sottolinea come la riforma, pur essendo un percorso complesso, fissi "obiettivi ambiziosi e fondamentali" per l’intero sistema sanitario regionale. Particolare attenzione, assicura, sarà rivolta alle periferie e al Ponente ligure, «che oggi soffrono maggiormente», con l’obiettivo di migliorare la distribuzione delle risorse, sia in termini di strutture che di servizi. Uno dei punti cardine sarà l’unificazione del personale sotto un’unica azienda regionale: medici, infermieri e amministrativi avranno un solo datore di lavoro, evitando concorsi e procedure di mobilità tra le diverse Asl. "Una scelta che garantirà più semplicità, flessibilità e uniformità di gestione", osserva il consigliere.

"Vogliamo una sanità più giusta, più efficiente e più vicina ai bisogni dei cittadini – aggiunge Sorriento – con un focus specifico sulle RSA, sugli anziani, sui malati cronici e sulle fragilità che il presidente Bucci ha esposto in modo chiaro e puntuale Il mio impegno sarà totale – conclude – per trasformare questa riforma in un reale beneficio per tutto il nostro territorio".