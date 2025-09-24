Rigenerazione urbana in Val Fontanabuona: l'assessore Marco Scajola inaugura il nuovo Parco Cavagnari a Cicagna

Un nuovo spazio verde restituito alla comunità: domani, giovedì 25 settembre, alle ore 11, il Parco Cavagnari di Cicagna sarà ufficialmente inaugurato alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e del sindaco Marco Limoncini.

L’appuntamento è fissato in Viale Italia 25, sede del Comune, dove si terrà la cerimonia di apertura del rinnovato parco, frutto di un intervento finanziato attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana.

La presenza dell’assessore Scajola sottolinea l’importanza dell’iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio ligure, con particolare attenzione ai centri dell’entroterra. Il Parco Cavagnari, completamente riqualificato, rappresenta un nuovo punto di riferimento per la socialità, il benessere e la qualità della vita dei cittadini di Cicagna e della Val Fontanabuona.

L’intervento ha permesso di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico moderno, accessibile e pensato per accogliere famiglie, bambini e anziani, in un contesto naturale e urbano armonizzato. La giornata di domani sarà dunque non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione per celebrare il valore della rigenerazione urbana come strumento di coesione e sviluppo locale.