Sanremo, serata di gala dell’A.N.F.I. in onore di San Matteo: cerimonia, premiazioni e sfilata di moda (photogallery)

Sabato 21 settembre scorso, la Sezione A.N.F.I. di Sanremo (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), presieduta dal Maresciallo Cav. Antonio Piccirillo, ha organizzato una serata di gala, preceduta dalla cerimonia religiosa che si è svolta presso la Chiesa San Rocco di Sanremo, in onore di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di finanza.

“Dopo la cerimonia religiosa – spiegano dall’associazione - si è dato inizio alla serata di gala presso il ristorante Byblos di Ospedaletti, alla quale hanno partecipato oltre 100 persone, soci e loro familiari, Autorità civili, militari e religiose. Nel corso dell’evento il Direttivo della Sezione ha consegnato benemerenze al socio ordinario Massimino Murgia.

Durante la cena conviviale, si è svolta la sfilata di moda femminile e maschile, organizzata da Alessia Pavone Events, che ha proposto abiti messi a disposizione da negozi più ‘in’ di Sanremo Graziella donna e Saphir uomo. Le acconciature delle modelle e dei modelli sono state curate da Amerina Iyen hair and beauty di Arma di Taggia e, le riprese fotografiche sono state realizzate dal fotografo Mauro Caruso. Lo spiker della manifestazione è stato il sig. Marco Di Giulio. Il Presidente ed il Direttivo della Sezione ringraziano tutti gli intervenuti e quanti hanno contribuito ad allietare la serata, anche con canti e balli”.