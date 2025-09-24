Scontri a Nizza alla vigilia del match con la Roma in Europa League: 102 arresti in Place Masséna

A poche decine di chilometri dalla Riviera di Ponente, il cuore di Nizza è stato teatro di una notte di tensione che ha visto protagonisti i tifosi della Roma alla vigilia del match di Europa League contro la formazione francese. Martedì sera, nella centralissima Place Masséna, si sono registrati violenti disordini che hanno richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dai media francesi, ben 102 persone sono finite in custodia dopo essere state trovate in possesso di armi improprie. La rissa sarebbe scoppiata quando alcuni tifosi, seduti ai tavolini di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, dando il via a un inseguimento nelle stradine della Vecchia Nizza.

Per contenere la situazione, le autorità hanno schierato oltre 200 tra poliziotti e gendarmi, comprese due unità mobili. Il bilancio degli oggetti sequestrati rende la misura della pericolosità dello scontro: sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, coltelli, pale e persino martelli. Alcuni tifosi indossavano passamontagna per non essere riconosciuti.

Gli ultras fermati sono stati trasferiti in diverse stazioni di polizia del dipartimento e affidati ai tribunali sotto la supervisione della procura di Nizza. La risposta immediata delle forze dell’ordine ha evitato che la violenza degenerasse ulteriormente, proteggendo uno dei luoghi più iconici e frequentati della Costa Azzurra.