Sanremo: lunedì prossimo lavori di asfaltatura in piazza Eroi e via Martiri, serie di divieti

Lavori di asfaltatura e modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura da parte della ditta Icose, tra piazza Eroi Sanremesi e via Martiri.

A partire dalle 19 del 29 settembre prossimo, fino al termine degli interventi, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di via Martiri della Libertà, nel tratto compreso dalla rotonda all’intersezione con via Pietro Agosti fino al civico 41.

Sempre il 29, tra le 19 e le 6 del giorno successivo, fino alla conclusione delle opere, scatterà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in piazza Eroi Sanremesi, nel tratto che va dall’intersezione con via Feraldi fino a quella con via Martiri della Libertà, su entrambi i lati e comunque nei segmenti segnalati.