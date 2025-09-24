I Lions Sanremo Matutia in Sardegna per un patto che unisce territori e cuori

È bastata una telefonata, nata quasi per caso, per dare il via a una storia di amicizia, collaborazione e valori condivisi. Dall’altra parte del filo, un artigiano del sughero, socio Lions del Club di Calangianus, ha risposto con entusiasmo al progetto “Metti un tappo al diabete”, ideato dal Lions Club Sanremo Matutia. Quel gesto, semplice e spontaneo, ha fatto scattare qualcosa di speciale: la consapevolezza che, oltre alla materia prima, c’era una visione comune, un sentire lionistico profondo e autentico.

Così, senza esitazioni, si è deciso di dare forma a un patto di amicizia con gemellaggio. E il 20 settembre, dal porto di Genova, è partita la delegazione matutiana guidata dal Presidente Gianni Ostanel, accompagnato da Mirella, Elena, Eleonora, Luisa, Patrizia e Roberto. L’arrivo al porto di Olbia, avvolto dai colori dell’alba, ha segnato l’inizio di un viaggio breve ma intenso, che ha avuto il suo cuore pulsante nella cerimonia di gemellaggio tenutasi a Porto Rotondo, in una location incantevole.

Ad accogliere i matutiani, gli amici del Lions Club Calangianus, pronti a suggellare un’unione che va oltre la formalità. Il patto è stato firmato “in nome dell’alleanza lionistica, della fraternità fra gli uomini e della comprensione tra le nazioni”, come ha ricordato il Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda, intervenuto per sottolineare il valore di queste iniziative che rafforzano il tessuto umano e solidale dell’associazione. Durante la cerimonia, si è svolto anche il passaggio della campana dal Presidente uscente al nuovo Presidente Giovanni Pasella, e si è celebrato l’ingresso di una nuova socia, segno di vitalità e apertura.

Il tempo restante è stato dedicato alla scoperta delle meraviglie della Sardegna: la costa, il museo del sughero, e il parco degli olivastri millenari, dove si erge l’albero più antico del mondo, con ben 4000 anni di vita, certificati dalla scienza. Un luogo che ha lasciato senza parole la delegazione, che ha commentato con emozione: “Quando il buon Dio ha voluto creare la bellezza, senz’altro era in Sardegna”.

Due giornate di emozioni, di sorrisi, di scambi sinceri. Un viaggio che ha donato nuova energia ai Lions Sanremo Matutia, pronti a continuare il loro operato con rinnovata carica, forti di un’amicizia che ha radici profonde e rami che guardano lontano.