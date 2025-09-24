Sanremo: partorisce nel reparto maternità del 'Borea' e ringrazia tutto il personale "Ero come a casa"

Una nostra lettrice, Marica Battaglini, ci ha scritto per evidenziare l’operato dei dipendenti del reparto maternità all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo:

“Ho partorito domenica scorsa alle 14:37 e, dal momento che mi hanno ricoverato fino al giorno delle dimissioni, posso dire di essermi sentita a casa. Le ostetriche, i ginecologi e l’anestesista sono stati pazienti e mi hanno aiutato tantissimo durante il parto e, successivamente durante il ricovero l’intero staff il nido, le infermiere e le dottoresse. È un reparto che funziona e, al giorno d’oggi, è una cosa rara ricevere un assistenza così eccellente. Chi lo sta boicottando per farlo chiudere commette una vera ingiustizia e, se nel mio piccolo posso aiutare queste persone, lo faccio volentieri”.