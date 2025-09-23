Ventimiglia, M5S accusa il sindaco Di Muro: “Scuole al caldo e mensa in ritardo, servono soluzioni concrete”

“Il sindaco Di Muro dichiara di avere a cuore la sicurezza e il benessere dei nostri ragazzi, ma i fatti raccontano un’altra realtà”. A dirlo è il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia che spiega: “Nelle scuole medie di via Roma, i nostri figli sono costretti a seguire le lezioni in aule senza tende, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Studiare in queste condizioni è disumano: bambini e ragazzi 'cotti' dal caldo, tra disagi e cattivi odori inevitabili. Una situazione che mette a rischio la loro salute e rende impossibile la normale attività didattica".

"A questo si aggiunge un altro problema gravissimo: il servizio mensa. L’avvio è stato fissato addirittura al 7 ottobre, costringendo le famiglie a riorganizzarsi per ben tre settimane a causa della mancanza di una sala mensa pronta e funzionante. Un disservizio inaccettabile che pesa interamente sulle spalle dei genitori. Invece di aprire i cancelli senza alcun accordo con la dirigenza scolastica, lasciando genitori increduli davanti a un gesto privo di sostanza, il sindaco e la sua assessora alla scuola dovrebbero affrontare seriamente queste criticità. I bambini non hanno bisogno di altri show, ma di soluzioni concrete e immediate".

"Il Movimento 5 Stelle - conclude la nota - continuerà a vigilare e a dare voce ai cittadini, perché i diritti dei nostri ragazzi e delle famiglie vengano finalmente messi al primo posto”.