Ventimiglia, scoperti nove migranti nascosti in un camion: denunciati per danneggiamento

Gli agenti della Polizia di Stato di Ventimiglia è intervenuta presso l’area di sosta destinata ai veicoli pesanti dopo la segnalazione di un autotrasportatore rumeno. L’uomo, insospettito da alcuni rumori provenienti dal vano rimorchio del proprio autoarticolato, ha avvisato la sala operativa del Commissariato. Sul posto, alla presenza degli agenti, il conducente ha constatato la manomissione del cavo-sigillo che assicurava il telone del rimorchio. Una volta aperto il mezzo, i poliziotti hanno scoperto la presenza di nove cittadini extracomunitari nascosti tra la merce trasportata. Tutti erano privi di documenti di identificazione.

I migranti sono stati condotti in Commissariato per gli accertamenti di rito: dopo la fotosegnalazione, sono stati deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente con l’accusa di danneggiamento aggravato. L’episodio si inserisce nel contesto dei frequenti tentativi di attraversamento irregolare del confine francese da parte di gruppi di stranieri senza permesso di soggiorno. La Polizia di Stato sottolinea come l’attività di prevenzione e contrasto portata avanti nel tempo nell’area di Ventimiglia e in tutta la provincia di Imperia resti costante e incisiva, al fine di garantire sicurezza e legalità in un territorio particolarmente esposto a tali fenomeni.