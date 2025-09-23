Tragedia sfiorata di pochi metri domenica scorsa all'aeroporto di Nizza: due aerei hanno rischiato di scontrarsi

Momenti di tensione domenica sera all’aeroporto internazionale di Nizza-Costa Azzurra, dove un grave incidente è stato evitato per pochissimi metri. Un Airbus A320 della compagnia EasyJet, diretto a Nantes, si trovava in fase di decollo quando, quasi contemporaneamente, un altro Airbus della compagnia tunisina Nouvelair stava concludendo la manovra di atterraggio dopo il volo da Tunisi. I due velivoli erano allineati sulla stessa pista, creando una situazione estremamente pericolosa.

Il peggio è stato scongiurato solo grazie alla pronta decisione del comandante del volo Nouvelair, che a circa tre metri dal suolo ha interrotto la discesa ed è risalito in quota con una manovra di emergenza nota come “riattaccata”. L’aereo tunisino è atterrato in sicurezza circa dodici minuti più tardi, su una pista diversa. Nel frattempo il comandante dell’EasyJet, scosso dall’accaduto, ha informato i passeggeri della situazione e ha scelto di rinunciare al decollo.

Secondo le prime informazioni, le condizioni meteo avverse potrebbero aver contribuito all’incidente sfiorato: sulla zona si registravano temporali e visibilità ridotta. Gli inquirenti stanno valutando se alla base dell’errore vi sia stata una comunicazione errata della torre di controllo, un problema di navigazione da parte dell’equipaggio Nouvelair o una combinazione di fattori.

Uno degli interrogativi principali riguarda il motivo per cui il volo tunisino stesse tentando l’avvicinamento alla pista 04R, invece della parallela 04L, che era quella ufficialmente assegnata. "In condizioni caratterizzate da piogge intense e visibilità estremamente ridotta si è verificato un incidente - ha evidenziato la compagnia Nouvelair in una nota - e forniremo tutto il supporto necessario per consentire il corretto svolgimento delle indagini".

Due investigatori sono già arrivati a Nizza, mentre altri due sono attesi entro la serata. Oltre all’esame dei dati di volo, gli inquirenti raccoglieranno le testimonianze dell’equipaggio e dei controllori del traffico aereo, con l’obiettivo di chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’episodio.