Sanremo piange Corrado Angeloni: l’amministrazione comunale "Una figura simbolo dello sport locale"

Giocatore, allenatore e dirigente FIGC, Angeloni ha dedicato la vita al calcio e alla crescita dei giovani

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore allo sport Alessandro Sindoni e tutta l’amministrazione comunale, esprimono cordoglio per la scomparsa di Corrado Angeloni, figura di spicco nel panorama sportivo locale.

Angeloni viene ricordato per la passione e l’impegno nel mondo del calcio che lo vide prima giocatore e poi allenatore di tanti giovani. Importante anche il contributo dato a livello dirigenziale per lo sviluppo del settore, attraverso la carica di delegato provinciale della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti che ricoprì per diversi anni.

