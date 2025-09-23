Sanremo piange Corrado Angeloni: l’amministrazione comunale "Una figura simbolo dello sport locale"

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore allo sport Alessandro Sindoni e tutta l’amministrazione comunale, esprimono cordoglio per la scomparsa di Corrado Angeloni, figura di spicco nel panorama sportivo locale.
Angeloni viene ricordato per la passione e l’impegno nel mondo del calcio che lo vide prima giocatore e poi allenatore di tanti giovani. Importante anche il contributo dato a livello dirigenziale per lo sviluppo del settore, attraverso la carica di delegato provinciale della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti che ricoprì per diversi anni.