Migranti, accampamenti abusivi a Ventimiglia: nuovo sgombero delle forze dell'ordine (Foto)

Tende e tanti rifiuti. E' stata sgomberata e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine, nella giornata odierna, l'area sotto il ponte Doria a Ventimiglia.

E' stata sgomberata e bonificata anche l'area nei pressi dell'ex Tennis Club Ventimiglia in via Peglia. Un'azione coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina e alle diverse forme di degrado che si registrano nella città di Ventimiglia.

Dopo lo sgombero degli accampamenti abusivi nell'alveo del fiume Roia, nei cunicoli dell’arcata del ponte ferroviario e sul lungomare i migranti si erano infatti spostati sotto al ponte Doria allestendo nuove tende e accampamenti non sapendo dove andare. Inoltre, secondo diverse segnalazioni, avevano iniziato ad accamparsi e lavarsi pure nella fontana della rotonda di Largo Torino. E' stato, perciò, necessario un ulteriore intervento congiunto tra Comune, commissariato e polizia locale per riportare ordine, decoro e sicurezza nelle zone della città di confine frequentate dai migranti.