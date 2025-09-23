Il GS Riva Ligure saluta Corrado Angeloni: “Un amico vero, sempre vicino alla nostra realtà sportiva”

Il GS Riva Ligure 1985 ASD a partire da Gian Paolo, i tecnici, i dirigenti, gli atleti e i tanti amici che negli anni hanno conosciuto e condiviso tante serate con Corrado si stringono attorno ai famigliari in questo triste momento.

"Corrado era per me un amico, il mio abbraccio va alla moglie e tutti i famigliari. Amico e compagno di tante serate lui 'è il Presidente della FIGC Imperia' ed è stato sicuramente imparziale per tutte le società. La sua semplicità nel linguaggio ma soprattutto la capacità nell'ascoltare lo rendeva simpatico a tutti in un mondo complicato. Grazie per le belle parole spese negli anni per me e per il sostegno alla nostra piccola realtà. Ciao Corrado saluta Raffaele e Antonio. Gian Paolo Minasso GS Riva Ligure"

Nelle foto la festa dei 20 anni del 2005 a dicembre mancherà a quella dei nostri 40 anni!